Haaland bo vodil Vikinge, Stožice že razprodane za november

Tekma slovenske nogometne reprezentance v Stožicah proti Norveški v sklopu lige narodov je razprodana, je na spletni strani sporočila Nogometna zveza Slovenije (NZS). Dvoboj petega kroga v skupini B3 bo na sporedu 14. novembra.

Slovensko izbrano vrsto v naslednjem ciklu čakata obračuna proti Norveški v Oslu 10. oktobra, tri dni kasneje pa bodo varovanci selektorja Matjaža Keka gostovali še pri Kazahstanu. Selektor bo seznam reprezentantov predstavil ta petek na novinarski konferenci v Nacionalnem nogometnem centru Brdo.

Novembrski cikel bodo Slovenci začeli pred razprodanimi tribunami proti Norveški, končali pa z gostujočo tekmo proti Avstriji 17. novembra.

Slovenija po dveh tekmah po zaslugi boljše razlike med danimi in prejetimi goli vodi v skupini pred Norveško. Obe izbrani vrsti sta zbrali po štiri točke. Sledita Avstrija in Kazahstan s po eno točko.

Haaland še ni dosegel gola proti Slovencem. FOTO: Reuters

Kekovi varovanci so 6. septembra v Stožicah proti Avstriji remizirali (1:1), nato pa tri dni kasneje prav tako v Ljubljani ugnali Kazahstan s 3:0. Vse slovenske zadetke je dosegel zvezdnik Leipziga Benjamin Šeško.

Norveški nogometni as Erling Haaland bo prevzel kapetanski trak na tekmah lige narodov proti Sloveniji in Avstriji, je sporočila Norveška nogometna zveza. Haaland je to vlogo začasno podedoval zaradi poškodbe zvezdnika Arsenala Martina Ødegaarda, ki bo z zelenic odsoten daljše obdobje.

Norveška nogometna zveza je ob današnjem razkritju kadra za prihajajoči tekmi sporočila, da v tem ciklu odsotni Odegaard še zdaleč ni pripravljen za igranje nogometa. Petindvajsetletnik si je poškodoval vezi v gležnju ob zmagi Norveške proti Avstriji (2:1) na zadnji tekmi lige narodov 9. septembra.