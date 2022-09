Haaland cenejši od De Bruyna, ta od Ronalda

Angleški prvak Manchester City je ima po podatkih Transfermarkta najdražjo ekipo na svetu, vredno 1,04 milijarde evrov, kar je za dobrih 100 milijonov več od Paris SG.

The Sun in drugi otoški mediji so zdaj razkrili tudi višino plač v ekipi Pepa Guardiole. Senzacija premier league, 22-letni Erling Haaland, ki je v sedmih tekmah dosegel že 12 golov, je s 375.000 funti na teden na drugem mestu, pred njim je Kevin de Bruyne, ki je aprila lani podpisal pogodbo, po kateri tedensko prejema 400.000 funtov.

Cristiano Ronaldo prejema pol milijona funtov na teden, čeprav ne igra skoraj nič. FOTO: Craig Brough/Reuters

Vendar 31-letni Belgijec ni najbolje plačani nogometaš v Angliji. Še v mestu ne. Manchester United namreč vsak teden odšteje pol milijona funtov Cristianu Ronaldu, na katerega trener Erik ten Hag ne računa več resno in upa, da se ga bo znebil v januarskem prestopnem roku.

Pri Cityju je na tretjem mestu Jack Grealish (300.000 funtov), najbolj podcenjen je angleški reprezentant Phil Foden, ki je vsak teden bogatejše za »zgolj« 65.000 funtov.