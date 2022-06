Haaland je zrasel za centimeter

Erling Braut Haaland je bil zvezdnik prestopnega roka in je ta teden tudi uradno postal član Manchester Cityja. Prestop iz Borussie Dortmund je bil vreden 60 milijonov evrov, 21-letni Norvežan pa je podpisal petletno pogodbo in bo na teden zaslužil vrtoglavih 435.000 evrov.

Izvrstni napadalec, ki je pred kratkim ostal brez gola proti Sloveniji v ligi narodov, je v Angliji opravil zdravniški pregled in bil presenečen, ko je ugotovil, da je spet zrasel. Namerili so mu namreč 195,2 centimetra. »Neverjetno, odkar so me merili v Nemčiji, sem pridobil skoraj cel centimeter,« se je začudil napadalec, ki bo za moštvo Pepa Guardiole debitiral 30. julija v Leicestru na superpokalu (Community Shield) proti Liverpoolu. Ta je za urugvajskega napadalca Darwina Nuñeza lizbonski Benfici odštel kar 100 milijonov evrov.

Znan je tudi razpored tekem v premier league, branilec naslova City bo 7. avgusta gostoval pri West Hamu.