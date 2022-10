Haaland potopil tudi obmorski Southampton

Nogometaši Manchester Cityja še naprej nadaljujejo odlične nastope v angleški premier ligi. V desetem kolu so zabeležili osmo zmago, s 4:0 so bili boljši od Southamptona, in so še naprej neporaženi, vsaj začasno pa tudi na prvem mestu prvenstvene razpredelnice. Prehiteli so namreč Arsenal, ki bo svojo tekmo proti Liverpoolu odigral v nedeljo. Tokrat noben od Cityjevih igralcev ni dosegel dva ali več golov, med strelce pa so se vpisali Joao Cancelo, Phil Foden, Riyad Mahrez in spet tudi Erling Haaland.

Zanesljiv je bil tokrat tudi Chelsea. Potreboval je sicer nekaj časa, da je strl obrambo Wolverhamptona, v sodnikovem dodatku prvega dela je to uspelo Kaiju Havertzu, Christian Pulišić je vodstvo povišal, končni izid pa je v 89. minuti postavil rezervist Armando Broja.

Izidi 10. kola premier league:

sobota:

Bournemouth : Leicester City 2:1 (0:1)

Chelsea : Wolverhampton 3:0 (1:0)

Manchester City : Southampton 4:0 (2:0)

Newcastle United : Brentford 5:1 (2:0)

18.30 Brighton - Tottenham

nedelja:

15.00 Crystal Palace - Leeds United

15.00 West Ham United - Fulham

17.30 Arsenal - Liverpool

20.00 Everton - Manchester United

ponedeljek:

21.00 Nottingham Forest - Aston Villa