Haaland svari: Tako lačen in pripravljen še nisem bil

Noben nogometaš v zgodovini angleške premier league še ni tako hitro dosegel 20 golov, kot ravno Erling Haaland. Norvežan je v prvi sezoni kot član Manchester Cityja že povsem upravičil naložbo meščanov in spisal zgodovino tudi na svoji 14. ligaški tekmi, kjer je dosegel 19. in nato še zgodovinski 20. gol za zmago s 3:1 v Leedsu.

»Napolnil sem si baterije, ko pa sem spremljal, kako drugi ljudje dosegajo gole in zmagujejo na SP, je to v meni prebudilo motiv in jezo. Tako lačen in pripravljen še nisem bil,« je ob obisku rojstnega mesta povedal Haaland, ki mu na Otoku seveda napovedujejo, da bo podrl strelski rekord premier league, kjer sta v eni sezoni največ golov dosegla angleška napadalca Alan Shearer in Andrew Cole (oba po 34).

»V glavi imam številko, a je ne bom razkril. V slačilnici sem dejal, da bi lahko zadel tudi petkrat, a najpomembneje je, da smo zmagali. Sam kot napadalec moram zadevati pogosteje, a to je življenje, moral bom še več trenirati,« je dodal Haaland, ki golov v mreži Leedsa, za katerega je nekoč igral tudi njegov oče Alf-Inge, ni slavil.

»Na tribuni sta bila oče in mama. To je nekaj posebnega in vesel sem, saj gre za res poseben trenutek v moji karieri. Ko sem bil mlad, sem imel v sobi dres (vezista Leedsa in norveške reprezentance, op. a.) Erika Bakkeja in dres mojega očeta. Tudi v najbolj norih sanjah si ne bi mogel zamisliti, da bom na Elland Roadu dosegel gol za Manchester City proti Leedsu,« je še povedal Haaland.