Nemška sporno pridobljena razkritja sprožila spor stoletja

V Mednarodnem centru za reševanje sporov v Londonu se je z zaslišanjem začela obravnava v primeru v zvezi s 115 obtožbami, ki bremenijo angleškega nogometnega velikana Manchester Cityja zaradi domnevnih kršitev finančnih pravil.

Obtožnico proti Cityju so vložili februarja lani, lastniki in vodilni možje tega velikana naj bi med letoma 2009 in 2018 kršili finančna pravila, tako premier lige, klubskega nogometnega tekmovanja najvišje kakovostne ravni v Angliji, kot tudi Evropske nogometne lige Uefe.

Med drugim se kršitve nanašajo na nezagotavljanje točnih finančnih informacij, nezagotavljanje točnih podatkov o plačilih igralcev in trenerjev, neupoštevanje pravil Uefe, vključno s finančnim fair playem.

City odločno zavrača vse obtožbe in pravi, da je njihov primer podprt z »obsežno zbirko neizpodbitnih dokazov«.

Pri premier league nasprotno trdijo, da je City kršil pravila, ki od kluba zahtevajo, da zagotovi »točne finančne informacije, ki dajejo resničen in pošten pogled na finančni položaj kluba«.

Ti podatki so zajemali klubske prihodke, ki vključujejo sponzorske prihodke in stroške poslovanja.

Prav tako so prvake premier lige obtožili nesodelovanja.

Ko se je začela preiskava premier league, so se pri Cityju odzvali, da so obtožbe »popolnoma napačne« in da obtožbe, ki so bile prvotno objavljene v nemški reviji Der Spiegel, izvirajo iz »nezakonitega vdiranja in objave klubske elektronske pošte izven konteksta«.

City je osvojil osem ligaških naslovov, več pokalov in ligo prvakov, odkar jih je leta 2008 prevzela finančna skupina iz Združenih arabskih emiratov Abu Dhabi United Group.

Zaslišanje, ki ni odprto za javnost, naj bi trajalo približno 10 tednov, torej do konca novembra.

»Začelo se bo kmalu in upam, da se bo kmalu končalo,« je v petek dejal glavni trener Cityja Pep Guardiola. »Veselim se odločitve.«

Ko se bo obravnava končala, sodba še ne bo takoj znana. Natančen datum razsodbe ni znan, poročila pa nakazujejo, da bo odločitev znana najverjetneje na začetku leta 2025.

Ta vrsta primera ne more priti na mednarodno športno razsodišče (Cas). Toda katera koli stran bi se lahko pritožila in zahtevala novo zaslišanje z organiziranjem novega neodvisnega senata.

Pravni stroški na obeh straneh so ocenjeni na več deset milijonov evrov, še preden se je zaslišanje sploh začelo.

Vse stroške, ki bi jih plačala premier league ob koncu primera City, bi bilo treba porazdeliti med 20 klubov, ki sestavljajo ligo, navaja BBC.