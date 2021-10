Haalandu v novem klubu prek 30 milijonov evrov letne plače

Če bo poleti po pričakovanjih zapustil Borussio Dortmund, bo norveški napadalec Erling Haaland, ki ga zastopa kontroverzni italijanski agent Mino Raiola, po poročanju ESPN od novih delodajalcev zahteval okoli 30 milijonov evrov letne plače. Med snubci Norvežana se omenjajo Manchester United, Manchester City in Real Madrid. 21-letnik naj bi imel v pogodbi z dortmundsko Borussio odkupno klavzulo, ki mu omogoča odhod po koncu sezone 2021/22 ob plačilu 75 milijonov evrov odškodnine.

K temu je potrebno prišteti tudi zajeten bonus, ki si ga ob vsakem prestopu katerega od svojih varovancev »odreže« Raiola. Po trditvah ESPN so bili snubci že obveščeni, da bodo morali ponuditi mesečno plačo v rangu nekaj manj kot 600.000 evrov. Haaland je bil do sedaj najbližje selitvi k Man. Unitedu sredi sezone 2019/20, a je takrat še kot član Salzburga izbral Dortmund. United naj bi ostal v stikih z njegovim taborom, trener rdečih vragov je seveda njegov rojak Ole Gunnar Solskjaer, ki mu je še v vrstah Moldeja ponudil prvo priložnost v članski konkurenci. Njun odnos ostaja zelo prijateljski, dodaja ESPN, a opozarja, da si norveškega asa želijo tudi pri Man. Cityju, Paris Saint-Germainu in Bayernu.

21-letni napadalec, ki se je rodil v Leedsu, je za Borussio dosegel 70 golov na 69 tekmah, za Salzburg pa je zadel 29-krat na 27 tekmah. Borussia je zaenkrat na drugem mestu v bundesligi, točko za serijskim prvakom in velikim rivalom Bayernom, tri točke na drugem mestu zaostaja za Ajaxom v skupini C lige prvakov. Haaland je z norveško reprezentanco na dobri poti proti uvrstitvi vsaj v dodatne kvalifikacije za nastop na SP 2022, za državno izbrano vrsto je dosegel 12 golov na 15 tekmah. Norvežani na preboj na veliko tekmovanje čakajo od leta 2000, ko so na evropskem prvenstvu igrali v skupini s slovensko izbrano vrsto, dve leti prej so nastopili na svojem zadnjem mundialu. Neposredni preboj v Katar jim zagotavljata dve zmagi v novembrskem ciklusu proti Latviji in vodilni Nizozemski, ki pred Skandinavci vodi za dve točki.