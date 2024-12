Hajduk želi v boju za naslov pomoč slovenskega reprezentanta

V zahtevnem, a z nogometom povsem očaranem okolju v Splitu se je Jan Mlakar dokončno uveljavil na nogometnem zemljevidu, v Hajduku so ga navijači imeli zelo radi, on pa naj ne bi bil povsem zadovoljen z ustrojem in dogajanjem v klubu, zato je iskal nov izziv. Našel ga je v Pisi, kjer pa ni v načrtih Pippa Inzaghija, zato naj bi bila vrnitev v Split zelo realna možnost.

Mlakar je po poročilih Sportskih novosti v resnih pogovorih z vodstvom kluba, Pisa ga pri tej nameri ne bo ovirala, saj na zadnjih treh tekmah sploh ni bil v kadru italijanskega drugoligaša. Hajduk naj bi se s Piso dogovarjal za posojo v spomladanskem delu prvenstva in tako okrepil konkurenco v napadu, kjer ima Marko Livaja premalo pomoči, Hajduk pa se pogosto muči v napadu.

Trenutno so splitski beli na drugem mestu prvenstvene lestvice, s 33 točkami so poravnani s prvo Rijeko. Mlakarja bi v Splitu gotovo čakala večja minutaža kot v Pisi, s čimer bi ostal tudi v načrtih selektorja Matjaža Keka, ki ceni Mlakarjev doprinos k moštvu.