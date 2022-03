Hajdukov zadnji vlak, v Španiji ligaški generalki za clasico

Po spektakularnem zaključku prvega paketa marčevskih tekem v Uefinih klubskih tekmovanjih se pozornost za hip spet preusmerja na domača nogometna prvenstva. Le še dober teden nas namreč loči do španskega clasica – dvoboja Reala in Barcelone v Madridu.

Realovci se na zelenice vračajo šele v ponedeljek, ko bodo po nepozabni zmagi nad PSG na povratnem obračunu lige prvakov svojo pripravljenost pred clasicom preizkusili na Majorki. Nato se bodo lahko v celoti posvetili pripravam na nedeljski spektakel (21), drugačno pa je razpoloženje v Barceloni. Kljub dobrim rezultatom v zadnjih tednih so si Katalonci v evropski ligi sredi tedna privoščili remi brez golov z Galatasarayem, poleg jutrišnjega domačega obračuna z Osasuno jih čaka še četrtkov obisk Istanbula, kjer bo tradicionalna dobrodošlica navijačev Galate (»Dobrodošli v pekel!«) še malce bolj vroča, ko pa je četrtfinale na dosegu roke.

INFOGRAFIKA: Delo

»Galatasaray je odigral fenomenalno in dokazal, da si zasluži biti tukaj. V Istanbul gremo odigrat tako kot smo v Neaplju,« se je zadnjega vročega gostovanja na prejšnji stopnički, ko je Barcelona po remiju z 1:1 napredovala s skupnih 5:3, spomnil trener Barçe Xavi Hernandez.

V naši soseščini bo še kako vroče drevi v Splitu, kjer ima Hajduk z Janom Mlakarjem na preloženem derbiju z Dinamom morda zadnjo možnost v boju za naslov. Velika rivala loči pet točk (53:48), vmes sta še Osijek Maria Jurčevića in Damjana Boharja (53) ter Rijeka (52) s Harisom Vučkićem in Adamom Gnezdo Čerinom. Prav Rečani so zadali do sedaj najbolj boleč spomladanski udarec »bilim«, z golom Vučkića so februarja na Poljudu slavili s 3:1, oba kluba 26. maja v Splitu čaka še pokalni finale. »Tako dobri v zadnjih 15 letih še nismo bili. Dinamo moramo premagati tudi za navijače,« je pred spopadom s prvaki dejal vratar Lovre Kalinić.