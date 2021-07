Hakimi za 68 milijonov evrov iz Interja v PSG

Dvaindvajsetletni maroški bočni igralec Achraf Hakimi je z razvpito pariško ekipo podpisal pogodbo do 30. junija 2026. Mediji poročajo, da je prestop vreden kar 68 milijonov evrov.



Maročan, ki ima tudi španski potni list, si je nogometno izobrazbo pridobil v akademiji madridskega Reala. Med letoma 2018 in 2020 je kot posojen igralec španskega kluba igral za nemško Borussio iz Dortmunda, v minuli sezoni pa je v dresu zasedbe iz lombardijske prestolnice slavil v italijanskem prvenstvu.



Hakimi je za maroško izbrano vrsto odigral 36 tekem in dosegel štiri gole.

