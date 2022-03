Handanović s prvaki spet potolkel Belčevo Salernitano

Vid Belec je bil nezamenljiv v vratih novega prvoligaša Salernitane vse do 17. decembra, ko je izpustil domačo tekmo z Interjem, ki je morskim konjičkom v Salernu na ligaški tekmi zabil kar pet golov (0:5). Nato je Belec branil še na treh zaporednih tekmah, ob zmagi nad Verono v gosteh (2:1), ob porazu z Laziem doma (0:3) in v Neaplju (1:4), vse od neuspeha pod Vezuvom 23. januarja pa tekme Salernitane spremlja s klopi. Tako je bilo tudi v petek zvečer, ko so se južnjaki podali na gostovanje k državnim prvakom v Milano, kjer vneto pričakujejo povratni obračun osmine finala lige prvakov v Liverpoolu. Varovanci Simoneja Inzaghija so zapustili dober vtis proti rušilnemu stroju Jürgna Kloppa, ki pa je uspel Samirja Handanovića prek Roberta Firmina in Mohameda Salaha februarja streti v zadnjih napadih drugega polčasa (0:2).

Pred povratnim dvobojem na Anfieldu je Inter zanesljivo opravil ligaško nalogo in v 22. minuti je prvič, a ne zadnjič v večeru, udarila naveza Nicolo Barella-Lautaro Martinez. Barella, ki je moral zaradi kazni izpustiti prvo tekmo z Liverpoolom, je argentinskega strelca zaposlil tako za njegov prvi kot tudi za drugi gol v 40. minuti. Odličen strelski večer Martineza je piko na i dobil v 56. minuti, ko je južnoameriški napadalec izkoristil še podajo kolega iz konice napada Edina Džeka za hattrick in tretji gol v mreži Luigija Sepeja. Zadnji prvoligaški gol je dosegel ravno ob že omenjeni visoki zmagi v Salernu.

»Dvojček« Džeka

Inzaghi je čez dobrih pet minut iz igre potegnil Hakana Calhanogluja, Stefana de Vrija in Mattea Darmiana, priložnost so dobili Arturo Vidal, Robin Gosens in klubska ikona Andrea Ranocchia. Po podaji zimske okrepitve Gosensa, ki je interiste okrepil iz vrst lokalnega rivala Atalante, je nato Sepeja premagal še Džeko, ki se je razveselil prvega gola po štirih tekmah posta, že pet minut kasneje mu je dodal še enega, tokrat pa je podal Denzel Dumfries.

Inter je tako opravil svoj del naloge pred nedeljskim spektaklom v Neaplju, kjer se bosta udarila prva zasledovalca Napoli in AC Milan. Črno-modri bodo imeli pred naslednjim kolom tako spet tekmo manj od tekmecev, medtem ko Salernitana ostaja pri le eni zmagi na zadnjih 16 tekmah in je z 10 točkami zaostanka za 17. Cagliarijem že praktično odpisana v boju za obstanek, v katerem se je na 18. mestu znašla tudi Venezia Domna Črnigoja.