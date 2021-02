Handanović ustavil Ronalda, toda prepustil položaj izzivalca Iličiću

Še vedno je možen spopad Josipa Iličića in Cristiana Ronalda v finalu italijanskega nogometnega pokala. Juventus in Inter sta se v povratni tekmi polfinala razšla brez golov, četudi sta krenila po kaj več s paroma Ronaldo-Kuluševski in Martinez-Lukaku, toda vratarja Gigi Buffon in Samir Handanović sta ostala nepremagana. Prva tekma je z 2:1 pripadla Juventusu.



Inter je zaman krasila navidez boljša statistika: moštvo trenerja Antonia Conteja je imelo žogo v svoji posesti 54 odstotkov igralnega časa, zbralo več strelov (18:12) in kotov (10:4), toda zaman. V nogometu pač štejejo le goli.



Juventus bo dobil tekmeca v finalu (19. maj) po sredini tekmi Atalanta vs. Napoli (0:0). Prav Josip Iličić bo eden od adutov gostiteljev, za katere je pokal edinstvena priložnost za zlatnino v tej sezoni. Trener Atalante Gianpiero Gasperini je uvrstil v ekipo vse svoje glavne adute, torej napadalce Luisa Muriela, Iličića in Duvana Zapato ter zvezne igralce Freulerja, De Roona, Malinovskega, Kovalenka, Mirančuka, Pašalića, ...

