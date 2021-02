Handanović na vrhu serie A: ustavil tudi vse poskuse Ibrahimovića

Zmagovalec odločen po dobri uri igre

Zlatan Ibrahimović je tudi takole zaman poskušal matirati vratarja Samirja Handanovića. FOTO: Miguel Medina/AFP

Nogometaši Milana in Interja sso igrali derbi 23. kola italijanskega prvenstva. Precej bolj zadovoljni so ga zapustili slednji, saj so zmagali s 3:0 in se utrdili na prvem mestu lestvice, kjer imajo zdaj štiri točke naskoka pred današnjim tekmecem.V milanskem derbiju je pri 21 letih in 361 dneh vratar rdeče-črnihvpisal 200. nastop v elitni italijanski ligi, s čimer je precej popravil rekord Juventusovega čuvaja mreže, ki je svojo 200. tekmo igral pri 24 letih in 83 dneh. A Donnarumma je hitro moral po žogo v mrežo. Inter je namreč povedel v peti minuti, ko je po podajiz desne strani z glavo zadel, za katerega je bil to 12. gol sezone.V uvodu drugega polčasa se je trikrat moral izkazati Handanović po dveh poskusihin enem. So pa modro-črni povišali prednost v 57. minuti, ko je še drugič na tekmi zadel Martinez, takrat po podaji. Ko je Lukaku v 66. minuti zadel za 3:0, je bil zmagovalec dokončno odločen.