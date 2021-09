Handanović z Interjem lovi pomembne točke v Kijevu

Poleg tekme med Šahtarjem in Interjem na kijevskem olimpijskem štadionu, prizorišču velikega finala eura 2012 in lige prvakov 2018, se ob 18.45 začenja še dvoboj med Bešiktašem in Ajaxom. Inter je po dobri predstavi v prvem kolu izgubil obračun s 13-kratnim prvakom Real Madridom, potem ko je bil Thibaut Courtois skozi vseh 90 minut bolj zaposlen od Samirja Handanovića, a je Ljubljančana v enem zadnjih napadov rednega dela matiral Rodrygo. Za italijanske prvake je gostovanje v ukrajinski prestolnici zato še toliko pomembnejše.



V Istanbulu bodo vse oči uprte v Sebastiena Hallerja, napadalca Ajaxa, ki je na prvem obračunu lizbonskemu Sportingu ob svojem debiju v ligi prvakov zabil kar štiri gole za zmago s 5:1. Reprezentantu Slonokoščene obale je to uspelo celo kot prvemu igralcu v zgodovini najelitnejšega evropskega tekmovanja, ki so debitirali v gosteh.



Torkov večer bo sicer minil v znamenju zvezdniškega obračuna v Parizu, kjer bo PSG gostil poraženega finalista minule sezone Manchester City. Jan Oblak bo z Atleticom gostoval pri AC Milanu, Leipzig s Kevinom Kamplom pa bo gostil Club Brugge. Belgijci so v prvem kolu presenetili Parižane (1:1), medtem ko so rdeči biki v Manchestru izgubili s teniških 3:6 kljub hat-tricku Christopherja Nkunkuja, ki je kot prvi član Leipziga v zgodovini zabil tri gole na eni tekmi.





