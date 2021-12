Handanović z Interjem še poglobil krizo Mourinha v Rimu

To je bil že četrti poraz na zadnjih šestih tekmah za Romo, ki je bila na domačem Olimpicu precej nebogljena. Rane navijačem Rome je še posolil pogled na Interjevo klop, kjer je gole glasno proslavljal Simone Inzaghi, ki je v zadnjih letih uspešno vodil mestnega tekmeca Lazio, za katerega je nekoč seveda tudi igral. Jose Mourinho se je prvič v karieri v serie A pomeril z Interjem, s katerim je leta 2010 proslavil zgodovinsko trojno krono, tokrat pa je nemočno spremljal šov Samirja Handanovića in soigralcev, ki so se povzpeli že do drugega mesta na lestvici.

Kako uspešno je bilo vodenje Interja, ko je na njegovi klopi sedel Mourinho, priča tudi dejstvo, da je bil to šele njegov drugi domači poraz v serie A v celotni karieri, potem ko je prvega oktobra utrpel proti AC Milanu. Portugalec je poraz poskušal pojasniti s številnimi odsotnimi nogometaši, poleg poškodovanega kapetana Lorenza Pellegrinija sta morala kazen odslužiti še Tammy Abraham in Rick Karsdorp.

»Inter je od nas močnejši v običajnih okoliščinah, v teh pa še veliko bolj,« je za DAZN dejal Mourinho. »Ob vseh poškodbah in suspenzih je bil moj izbor zelo omejen. Naš potencial v napadu je bil praktično ničen, imeli smo tri priložnosti, a nismo zadeli. Ko igraš z novim sistemom v obrambi, ne moreš prejeti golov, kakršna sta bila prvi in tretji.«

Calhanoglu po golu iz kota: Vedno poskušam na prvo vratnico

Hakan Calhanoglu je Ruija Patricia presenetil neposredno iz kota v 15. minuti, Edin Džeko, nekdanji član Rome, je vodstvo gostov podvojil devet minut kasneje. Denzel Dumfries je šest minut pred koncem polčasa z glavo zasluženo povišal naskok že na končnih 3:0. Inter je z mestnim tekmecem Milanom po porazu Napolija, ki ga je na štadionu Diega Maradone premagal Josip Iličić z Atalanto (2:3), zavzel vrh lestvice, kjer imajo rdeče-črni trenutno točko naskoka pred črno-modrimi. Slednje sredi tedna čaka gostovanje na Santiagu Bernabeuu pri legendi milanskih rivalov Carlu Ancelottiju in njegovem Realu, evropska velikana bosta odločala o prvem mestu v svoji skupini.

Jose Mourinho (na fotografiji) zaenkrat ne najde odgovorov v Rimu. FOTO: Alberto Lingria/Reuters

»Vedno poskušam na prvo vratnico in šla je notri. Imel sem nekaj sreče, a vesel sem, da sem zadel. Danes smo prevladovali, ničesar jim nismo dovolili. Izvrstna tekma,« je bil v izjavah za DAZN zadovoljen Calhanoglu, ki je po uspešni prejšnji sezoni z Milanom v vrstah Interja morda prestavil še v malenkost višjo prestavo – podal je denimo tudi za drugi gol Džeka, ki po 119 golih in petih sezonah v dresu Rome svojega zadetka ni proslavljal. Lahko bi zadel vsaj še enkrat, a ga je prvič lepo ustavil Patricio, drugič pa je z glavo za las zgrešil.

Eno redkih priložnosti Rome je zapravil Matias Vina, ki ga je požrtvovalno ustavil Dumfries, slednji pa je že v enem naslednjih napadov v mrežo pospravil podajo Alessandra Bastonija za končnih 3:0. Nicolo Zaniolo je z močnim strelom zatresel zunanji del mreže Handanovića in Roma je v drugem polčasu ostala brez vsaj častnega zadetka, poraz pa bi bil lahko še malce višji, če bi se v ugodnem položaju z okoli 11 metrov bolje znašel Interjev rezervist Stefano Sensi.