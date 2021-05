Handanoviću jutri naslov, če Iličić ne bo zmagal

Nogometaši Interja iz Milana so iz tedna v teden bližje naslovu italijanskih prvakov, na katerega čakajo že od leta 2010. »Zdaj manjka le še centimeter, pa bo Inter prvak,« so zapisali na spletni strani Gazzette dello Sport, potem ko so črno-modri danes zmagali pri Crotoneju z 2:0 (Eriksen, Hakimi).



Podobno kot v Španiji za Jana Oblaka bi bil to prvi italijanski naslov prvaka za našega čuvaja mreže Samirja Handanovića. Inter ima zdaj na vrhu 14 točk prednosti pred drugouvrščeno Atalanto in v primeru, da jutri moštvo s slovenskim asom Josipom Iličićem ne bo zmagalo pri Sassuolu, bodo v milanskem že tudi teoretično osvojili cenjeno lovoriko.

