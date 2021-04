Hansi Flick po sinočnji Bayernovi zmagi dvignil obilo prahu v Nemčiji

Hansi Flick in Bayern se očitno razhajata. Po sinočnji zmagi nemških nogometnih prvakov v gosteh nad Wolfsburgom (3:2), s katero so se utrdili na vrhu prvenstvene lestvice (pred drugouvrščenim Leipzigom imajo zdaj sedem točk naskoka), je namreč 56-letni trener iz Heidelberga v pogovoru za televizijsko postajo Sky razkril, da si želi zapustiti münchenski klub.



»Moštvu sem danes sporočil, da sem vodstvo kluba po tekmi lige prvakov s Paris Saint-Germainom prosil, da prekinemo pogodbo. Želel sem si, da to igralci, s katerimi sem zelo dobro sodeloval dve leti, najprej izvedo od mene, saj so v zakulisju že začele krožiti določene govorice,« je zaupal Flick. Zakaj je izrazil željo po odhodu, (še) ni znano. A ni skrivnost, da je imel v zadnjem obdobju večkrat nesoglasja s športnim direktorjem Hasanom Salihamidžićem, ker je javno kritiziral kadrovsko politiko. »Lani smo imeli moštvo, ki je bilo kakovostno boljše od letošnjega,« je večkrat ponovil trener, ki je s televizijskim nastopom šokiral vodilne može pri Bayernu.



Toda Flick, ki je v prejšnji sezoni z Münchenčani osvojil vse, kar se je osvojiti dalo, noče prati umazanega perila v javnosti. Razloge o odhodu je navedel odgovornim v klubu. Želi si, da ostanejo med njimi. Kakor je pripomnil, za prihodnost še nima nobenih načrtov. Ali bo prevzel vodenje nemške reprezentance, o čemer se šušlja že dalj časa? »Na to temo nisem imel še nobenega pogovora, seveda pa je to ena od možnosti. Toda najprej moram prebaviti vse te stvari pri Bayernu,« je še povedal trener, ki ga sicer pogodba z Münchenčani veže do leta 2023.



Kdo ga bo nasledil na Bayernovi klopi, se (še) ne ve. Lothar Matthäus je prepričan, da bo to Julian Nagelsmann, za katerega bi morali Bavarci odšteti »rdečim bikom« iz Leipziga od 15 do 20 milijonov evrov, kar bi bilo sicer ogromno za trenerja ogromno celo za Bayern. Med vročimi kandidati naj bi bila tudi Thomas Tuchel (Chelsea) in Oliver Glasner (Wolfsburg), v Italiji pa se med možnimi Flickovimi nasledniki omenja nekdanjega Juventusovega trenerja Massimiliana Allegrija.





