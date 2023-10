Harry Kane spet med strelci, Bavarci premagali Mainz

Nogometaši Bayerja iz Leverkusna in Stuttgarta bodo tudi po 8. krogu nemške lige na vrhu lestvice. Vodilni Bayer je danes z 2:1 zmagal v Wolfsburgu, Stuttgart pa s 3:0 pri Unionu Berlinu. Uspešen je bil tudi Leipzig, ki je s 3:1 slavil v Darmstadtu.

Leipzig, ki je na petem mestu lestvice, je tokrat igral brez Benjamina Šeška, zato pa je celoten obračun igral Kevin Kampl. On in soigralci so prišli do 17. točke, potem ko sta zadela Lois Openda v prvi, Emil Forsberg v 24. in še enkrat Openda v 72. minuti.

Vodilni Bayer, ki ima 22 točk oziroma pet več od Leipziga, je zmagoviti gol dosegel v 62. minuti, strelec je bil Alejandro Grimaldo, podajalec pa Jeremie Frimpong, strelec prvega zadetka na tekmi.

Točko manj od zasedbe iz Leverkusna ima Stuttgart, ki v tej sezoni leti na krilih Serhouja Guirassyja. Ta je danes dosegel že svoj 14. zadetek v sezoni in je prepričljivo prvi strelec lige. Ob njem sta za goste zadela še Silas Katompa Mwumpa in Deniz Undav.

S 3:1 je v gosteh pri Hoffenheimu zmagal Eintracht Frankfurt, Freiburg pa je doma z 2:1 ugnal Bochum. Ta je ob Mainzu in Kölnu še edini brez zmage.

Mainz pri tem tudi ostaja, saj ga je Bayern danes premagal s 3:1, Kingsley Coman, Harry Kane (ta je pri devetih golih) in Leon Goretzka so bili strelci za goste.

Nemčija, 8. kolo:

Petek:

Borussia Dortmund – Werder Bremen 1:0

Sobota:

Darmstadt – Leipzig 1:3 (Kevin Kampl je igral celo tekmo, Benjamin Šeško ni igral za Leipzig)

Freiburg – Bochum 2:1

Hoffenheim – Eintracht Frankfurt 1:3

Union Berlin – Stuttgart 0:3

Wolfsburg – Bayer Leverkusen 1:2

Mainz – Bayern München 1:3

Nedelja:

15.30 Köln – Borussia Mönchengladbach

17.30 Heidenheim – Augsburg