Hat-trick Lewandowskega v Kölnu za prvo zmago novega leta

Bayern je po nepričakovanem porazu na prvi tekmi novega leta, Bavarce je na domačem štadionu ugnala Borussia iz Mönchengladbacha, zanesljivo opravil s težkim gostovanjem v Kölnu za prvo zmago v letu 2022. Köln je bil še nedavno kandidat za vnovično selitev v drugi rang ligaškega tekmovanja, a je pod karizmatičnim trenerjem Steffnom Baumgartom zaenkrat povsem v igri za uvrstitev v evropska tekmovanja. A bavarski asi tokrat presenečenja niso dovolili, Thomas Müller je v prvem polčasu pripravil dva gola soigralcem, najprej v 9. minuti prvemu strelcu Robertu Lewandowskemu, nato v 25. minuti še Corentinu Tolissoju. Kozlički so po dobri uri igre zaman proslavljali znižanje izida, saj sodniki zadetka Marka Utha zaradi prepovedanega položaja niso priznali.

V drugem polčasu so nemški rekorderji dokončali delo, ko je v 63. minuti podajo Leroya Saneja izkoristil Lewandowski za svoj drugi gol popoldneva, dobrih deset minut kasneje sta Nemec in Poljak ponovila vajo za njegov hat-trick v 74. minuti. S šestimi točkami prednosti pred dortmundsko Borussio je Bayern zdaj spet malce lažje zadihal, medtem ko je tretjeuvrščeni Hoffenheim še za dodatnih osem točk (skupno 14) v zaostanku, na medsebojnem obračunu ga je premagal in s tem tudi na lestvici ujel Union Berlin (2:1).

Po slabem zaključku minulega leta je Leipzig v letu 2022 slavil drugič zapored, v Stuttgartu sta tekmo odločila Andre Silva (11./11-m) in Christopher Nkunku (70.). Kevin Kampl je igral do 88. minute, ko ga je zamenjal Dani Olmo. Zmaga je gostom prinesla skok na sedmo mesto na lestvici, kjer so rdeči biki prehiteli kölnske kozličke.