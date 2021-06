Hazard brez ovinkarjenja: Gleženj nikoli več ne bo tak kot pred desetimi leti

Selektor Belgije Roberto Martinez je že napovedal, da bo Eden Hazard začel svojo prvo tekmo na euru 2020, zvezdnik madridskega Reala pa je odločen, da pokaže, da je še vedno sposoben igrati na najvišji ravni. Belgijce v skupini B zvečer v St. Peterburgu čaka obračun s Finsko, ki bo odločal o prvem mestu, 28-letni nekdanji član Lilla in Chelseaja pa je na novinarski konferenci spregovoril o svojih težavah s poškodbami, ki ga pestijo vse od selitve iz Londona v Madrid.



»Nikoli nisem dvomil v mojo kakovost, a vprašanje je bilo, če bom stoodstotno nared za evropsko prvenstvo. Trikrat sem si zlomil gleženj, nikoli več ne bo takšen, kot je bil pred desetimi leti. A vem, da se lahko, ko sem v formi, dokažem na zelenici, na tem pa zdaj tudi delam,« je dejal Hazard.



»Nisem še stoodstoten, a sem pripravljen začeti tekmo. A to je bil načrt, da se postopoma vrnem. Še posebej pomembno je, da bom povsem nared za izločilne boje. Takrat moram biti v vrhunski formi. Bomo videli, kako bo potekala tekma, a morda nisem nared za 90 minut. A odigral bom čim več minut na visoki ravni. Če je to 50, potem jih bo 50. Če bo 60, potem jih bo 60. Bomo videli.«

Priložnost od prve minute tudi za De Bruyna in Witsla

Belgija kljub uvodnima zmagama nad Rusijo (3:0) in Dansko (2:1) še nima zagotovljenega prvega mesta, ki jim ga lahko v St. Peterburgu z morebitno zmago še vedno odvzame ponedeljkova nasprotnica Finska. Priložnost naj bi od prve minute prvič na turnirju dobil tudi Kevin De Bruyne, junak zadnje zmage nad Dansko, medtem ko bi se v ekipo lahko vrnil tudi Axel Witsel. Hazardov brat Thorgan Hazard, ki je prav tako zadel proti Danski, ne trenira in je zaradi težav s kolenom vprašljiv tudi za preostanek turnirja.



»Še vedno moramo delati na tem, da postanemo boljši. Dajemo vse od sebe, začenjamo že jutri (danes, op. a.). Turnir je še dolg in poskušamo priti čim dlje. Še vedno je prostor za izboljšave, na katerih pa delamo,« je še dejal Eden Hazard, ki je kot rezervist vstopil na obeh uvodnih tekmah belgijske izbrane vrste.

