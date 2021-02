Hazard veliko slabši kot Bale in Kaka

Belgijski nogometni zvezdnik Eden Hazard se je poleti leta 2019 preselil iz Londona v Madrid v poslu, v katerem je Real Madrid odštel Chelseaju 100 milijonov evrov, z nekaterimi bonusi bo ta znesek na koncu še malenkost višji. Toda Hazard, ki je januarja dopolnil okroglih 30 let, se v opravi belega baleta ni proslavil. Še več, v Španiji so ga že označili za najslabši vrtoglavi nakup Reala po Brazilcu Kakaju (67 mio €) in Valižanu Garethu Baleu (101 mio €).



Toda, pozor, Hazard je v resnici vsaj zaenkrat dosegel bistveno manj kot omenjena asa. Belgijec se od prihoda v Madrid bori tudi z različnimi poškodbami, zaradi natrgane mišice na levi nogi je izpustil zadnji rezultatski preporod Madridčanov, v katerem je Real nanizal tri zmage.

Zbral je le 29,6 odstotka možnih igralnih minut

Tako je (bilo) zelo pogosto, zato je doslej v majici Reala odigral le 29,6 odstotka možnih minut, manj kot Kaka (33,5 %) in Bale (62,6 %), ki sta bila tudi rezultatsko veliko uspešnejša. Kaka je bil del zgodbe o naslovu španskega prvaka s 100 osvojenimi točkami, Bale pa je bil pomemben člen kluba ob treh osvojenih lovorikah v ligi prvakov, četudi ni bil pogosto član začetne enajsterice.

