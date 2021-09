Henrique spet zadel dvakrat za finalni zmenek s Palmeirasom

Flamengo je na gostovanju v ekvadorskem Guayaquilu premagal tamkajšnjo Barcelono z 2:0. Gola je dosegel Bruno Henrique (18. in 50. minuta). Tudi na prvi tekmi v Sao Paulu je z 2:0 zmagal Flamengo in tudi na prvi tekmi je oba gola dosegel Henrique.



Že v torek so se v finale prebili lanski zmagovalci: Palmeiras je na povratni tekmi pri Atleticu Mineiru v Belo Horizonteju iztržil neodločen izid 1:1 in napredoval po zaslugi pravila o doseženem golu v gosteh, saj se je prva tekma končala z 0:0.

.

Odločilni gol za Palmeiras je v 68. minuti dosegel Dudu in ekipi zagotovil nastop v finalu južnoameriške različice pokala lige prvakov. Pred tem je za Atletico pred 18.000 gledalci zadel Čilenec Eduardo Vargas (52.).



Finale letošnjega pokala libertadores bo na sporedu 27. novembra v urugvajski prestolnici Montevideo na stadionu Centenario. Obe ekipi bosta igrali za že tretji naslov. Palmeiras je bil prvak leta 1999 in 2020, Flamengo pa 2019 in 1981.

