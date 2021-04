Henry in Shearer kot prva v hram slavnih angleškega nogometa

Alan Shearer je bil strelski strah in trepet na zelenicah v premier league. FOTO: Odd Andersen/AFP

Francozin Angležsta prva igralca v hramu slavnih angleškega nogometa. Na seznamu za angleški hram slavnih je še 23 igralcev, šest od njih se bo Henryju in Shearerju pridružili po glasovanju, ki ga bodo privrženci nogometa izpeljali do 2. maja.Henry in Shearer sta pustila globoke sledi v angleškem nogometu. Henry je v dresu Arsenala dvakrat osvojil angleško prvenstvo, bil je tudi član nepremagljivih topničarjev, ki so pod vodstvom francoskega trenerjasezono 2003/04 v premier league končali brez poraza. Na klubski lestvici je z 228 goli najboljši strelec Arsenala, od tega jih je na 258 tekmah v premier league dosegel kar 175.Shearer je najboljši strelec vseh časov v premier league. Na 441 tekmah je za Blackburn in Newcastle dosegel kar 260 golov. Drugi na lestvici je, ki je dosegel 208 zadetkov, Henry (175) je na skupnem šestem mestu.