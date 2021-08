Henryjevo opozorilo PSG: Popravite obrambo

S prihodom Lionela Messija je v letošnjem nogometnem poletju vsa pozornost usmerjena v Paris Saint-Germain. A brez trdne obrambe se bodo težko prebili do tako želenega naslova v ligi prvakov, meni nekdanji napadalec Monaca, Juventusa, Arsenala in Barcelone Thierry Henry, ki si je z Messijem delil slačilnico v Kataloniji.



Skupaj sta osvojila zgodovinsko trojno krono v sezoni 2008/09, ki so ji Katalonci kot prvi klub v zgodovini dodali še tri trofeje v enem koledarskem letu. Podobna pričakovanja imajo po prihodu 34-letnega Argentinca zdaj tudi Parižani, a Henry opozarja, da je sestavljanje uspešnega moštva več kot le nabiranje zvezdnikov.



»Ko imaš v ekipi igralce z nečloveškimi zmožnostmi, potem je vse lažje. A v tem trenutku prejemajo preveč golov za moj okus. Res je, da ne morejo računati na nekatere igralce, a pomembnejše je ravnovesje. Vedno govorimo le o velikih igralcih v napadu, a potrebuješ ravnovesje,« je povedal 44-letni Parižan.

Z malo prejetimi goli nikoli nisi daleč od naslova

V tem pogledu se je spomnil tudi na čase, ko je bil pri Barceloni del ene najboljših ekip vseh časov. Za Messijem in kamerunskim ostrostrelcem Samuelom Eto'ojem je igralo še kar nekaj odličnih posameznikov.



»Veliko je govora o tisti ekipi, v kateri sem igral z Messijem in Eto'ojem. A pozabijo, da nismo prejemali veliko golov. Na splošno ekipe, ki ne prejemajo veliko golov, nikoli niso daleč od naslova. Tudi v ligi prvakov,« je sklenil Henry.



PSG je v novo sezono krenil s tremi odmevnimi okrepitvami v zadnji vrsti: poleg prekaljenega Sergia Ramosa in vzhajajočega zvezdnika Achrafa Hakimija je seveda pripeljal tudi junaka eura 2020, italijanskega vratarja Gianluigija Donnarummo. Ramosa že dlje od pričakovanj mučijo težave z mečno mišico, tako da skupaj z Donnarummo, ki je imel podaljšane počitnice, še čaka na svojo prvo tekmo v novem klubu.

