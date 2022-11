Hitro slovo Jana Oblaka in Atletica od Evrope

Vodilni slovenski nogometni vratar Jan Oblak se je tokrat že po skupinskem delu evropske sezone s soigralci iz madridskega Atletica poslovil od evropske sezone. Po porazu v Portu z 1:2 je rdeče-belim pripadlo zadnje mesto v skupini, tako da ne bodo videli niti evropske lige. Naš reprezentant je reševal slabe soigralce, a moštvo je spet ostalo praznih rok. »Popolna katastrofa,« so zapisali na spletni strani madridskega športnega dnevnika As in dodali, da če ne bi bilo v vratih gostov Jana Oblaka, bi ti doživeli še hujši poraz.

V pomladni del lige prvakov sta se v pravi drami zadnjega kola skupine D sinoči uvrstila Tottenham in Eintracht Frankfurt. Izjemen dosežek pa beležijo v Münchnu: v zahtevni skupini je Bayern po novi zmagi z milanskim Interjem osvojil vseh možnih 18 točk.

Skupina A – Liverpool : Napoli 2:0, Rangers : Ajax.1:3. Vrstni red: Napoli, Liverpool po 15, Ajax 6, Rangers 0.

Skupina B – Porto : Atletico 2:1, Leverkusen : Brugge 0:0. Vrstni red: Porto 12, Brugge 11, Leverkusen, Atletico po 5.

Skupina C – Bayern : Inter 2:0 , Plzen : Barcelona 2:4. Vrstni red: Bayern 18, Inter 10, Barcelona 7, Plzen 0.

Skupina D – Sporting : Eintracht 1:2, Marseille : Tottenham 1:2.Vrstni red: Tottenham 11, Eintracht 10, Sporting 7, Marseille 5.