Hladen tuš za rdeče vrage, Chelsea in Tottenham potrebovala 11-metrovke

West Ham zdaj še nad Man. City Takoj po tekmah tretjega kola so opravili tudi žreb osmine finala. Pari so Chelsea – Southampton, Arsenal – Leeds United, Stoke City – Brentford, West Ham United – Manchester City, Leicester City – Brighton & Hove Albion, Burnley – Tottenham, Queens Park Rangers – Sunderland in Preston North End – Liverpool.

Londončani dramatično napredovali

Manchester United je brez, ki ga po štirih golih na treh tekmah prvič ni bilo v kadru rdečih vragov, izpadel iz ligaškega pokala. V tretjem kolu je bil od varovancevboljši West Ham United z nekdanjim trenerjem vragovna čelu. Kluba sta minuli konec tedna odigrala dramatičen obračun v premier league, spet je zadel Ronaldo, po zadetku nekdanjega člana kladivpa se je zmage veselil manchestrski velikan, a šele po zaslugi Davida de Gee, ki je globoko v sodnikovem podaljšku ubranil najstrožjo kazen londonskemu kapetanu. Tokrat je odločil golže v deveti minuti.Arsenal je bil na londonskem obračunu z Wimbledonom boljši s 3:0, v 11. minuti je mrežo naslednika nekoč kultnega prvoligaša zatresel Alexandre Lacazette,inpa sta v 77. oziroma 80. minuti dokončala delo. V Londonu je slavil tudi Leicester City, ki je na gostovanju ugnal Milwall z golomainv drugem polčasu.Na tekmah Chelseaja in Aston Ville ter Wolverhamptona in Tottenhama, ki bo naslednji tekmec Mure v konferenčni ligi, so o zmagovalcu odločale enajstmetrovke. Za Tottenham sta ob povratku trenerjana svoj nekoč domači štadion v prvem polčasu zadelain kapetan, ki je tako prekinil sušo v domačih tekmovanjih, v katerih po podvigih na euru 2020 in vnovič jasno izraženi želji po slovesu od spursov v tej sezoni še ni zadel.je še pred polčasom znižal izid,pa je po njegovi podaji izenačil na 2:2. Podaljška niso igrali, sledile so najstrožje kazni, pri katerih so bili zanesljivi vsi londonski strelci z izjemo četrtega,, a to ni bilo usodno, saj je novinec v vrstah Tottenhama in nekdanji član Atalantedobil bitko živcev s kar tremi tekmeci:, Dendonckerjem inter prinesel napredovanje severnim Londončanom.Chelsea je na domačem Stamford Bridgeu v 54. minuti v vodstvo popeljal, enajstmetrovke pa je gostujoči Villi v 64. minuti prinesel 20-letni. Evropski prvaki so bili z bele pike zanesljivi, zadeli soin, medtem ko so Birminghamčani zapravili dva od uvodnih treh poskusov (in).je nato zgrešil za Chelsea in še malce podaljšal negotovost, obračun pa je v korist modrih odločil peti strelec