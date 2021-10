Hladna prha za evropske prvake na San Siru

Sodnik Sergej Karasev je pokazal rdeči karton Leonardu Bonucciju (zadaj desno). FOTO: Franck Fife/AFP

Španija je prva finalistka Uefine lige narodov. Na San Siru v Milanu je v ponovitvi polfinala eura premagala Italijo z 2:1 (2:0). Za evropske prvake so bili usodni izključitev(42.) ter dva gola (17., 45.) v režiji naveze podajalcain strelcaJutri bo v Torinu znan drugi finalist, pomerili se bosta Francija in Belgija (20.45).V drugem polčasu so Španci posem nadzorovali položaj, imeli žogo skoraj ves čas v svojih nogah in tudi nekaj priložnosti, da prednost še povišajo, a tudi gostitelji so izvedli nekaj protinapadov, enega so po veliki napaki španske obrambe tudi izkoristili.insta sama pritekla pred vratarja, Pellegriniju ni bilo težko žoge potisniti v mrežo. A za kaj več domači niso imeli priložnosti.Italija selektorjaje tako po letu 2018 in 38 tekmah brez poraza prvič izgubila, Španci pa so ne medsebojnih tekmah z azzurri povedli s 13:9 (13 tekem se je končalo neodločeno). To je bila ena slajših zmag selektorja