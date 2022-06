Horvat za rekordno odškodnino v Gradec

Dosedanji nogometaš slovenskega prvoligaša Mure Tomi Horvat se za najvišjo odškodnino v zgodovini kluba seli v graški Sturm, so danes sporočili muraši. Tako se bo 23-letnik v tem avstrijskem klubu pridružil rojaku Jonu Gorencu Stankoviću. Horvat je podpisal pogodbo do leta 2025 z možnostjo še eno leto, pa so zapisali pri Sturmu.

Horvat se je v Fazanerijo preselil pred začetkom sezone 2018/19, pred tem je igral v mlajših selekcijah Maribora, kamor je prišel prav iz Mure. V črno-belem dresu je zbral 159 nastopov v vseh tekmovanjih in ob tem dosegel 18 zadetkov in prispeval enajst podaj.

Njegova najboljša sezona je bila letošnja, saj je v vseh tekmovanjih zbral 50 nastopov ter dosegel 11 golov in šest podaj. Med drugim je zabil enega izmed dveh zadetkov za domačo zmago proti Tottenhamu z 2:1.

Tomi Horvat je bil eden nosilcev Murine igre. FOTO: Aleš Cipot

»Sturm Graz je zelo cenjen klub v Sloveniji in ga zelo dobro poznam po tekmah končnice v evropski ligi. Avstrijska liga se je v zadnjih letih izjemno razvila in veselim se nove naloge, predvsem pa fantastičnih navijačev v Gradcu,« je za spletno stran novega kluba dejal Horvat.