Hrvaški novinec za lepo ljubljansko pomlad

Iz NK Olimpija so potrdili, da so moštvo okrepili z novincem iz Hrvaške. Robert Mudražija je otrok priznane nogometne šole zagrebškega Dinama, v hrvaški ligi je igral tudi za Rijeko, na tujem pa za Salzburg, znano odlično valilnico mladih nogometašev, ter nazadnje København. Star je 24 let, nekoč je ta nogometaš zvezne vrste igral za hrvaško mlado reprezentanco, z Olimpijo pa je podpisal pogodbo do 30. 6. 2022.

Ob prihodu k zeleno-belim je dejal: »Igral sem z nogometaši iz Slovenije in vsakič, ko smo se začeli pogovarjati o Olimpiji, sem o njej slišal predvsem zelo veliko spodbudnih, pozitivnih besed. Štadion v Ljubljani na območju nekdanje Jugoslavije že tako velja za enega najlepših in lahko sem se na lastne oči prepričal, da je temu zares tako. Veliko sem slišal tudi o navijačih, vsi so mi govorili, da vsakič glasno podpirajo svoj klub, da jih je veliko in da znajo na stadionu pripraviti izjemno vzdušje. Prav tako so mi vsi, s katerimi sem se v preteklosti pogovarjal o Olimpiji, vedno znova poudarili, da gre za klub, ki se vsakič znova bori za lovorike.«