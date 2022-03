Hrvaški selektor se je pred žrebom spomnil mojstrovin trenerja Olimpije

Pred petkovim žrebom skupinskega dela svetovnega nogometnega prvenstva v Katarju se je selektor hrvaške izbrane vrste Zlatko Dalić v hotelu toplo pozdravil s srbskim kolegom Draganom Stojkovićem. V krajšem pogovoru za Srbsko nogometno zvezo je dejal, da se z žrebom ne obremenjuje in da si morda ne bi želel zgolj Francozov, ki so bili že tolikokrat usodni za ognjene.

»Ravno sem rekel Draganu, o tem pa sem govoril tudi že prej – kar vam je uspelo na Portugalskem (Srbija je v zadnjem kolu kvalifikacij v Lizboni zmagala z 2:1 in si zagotovila uvrstitev na SP, op. a.), takole v zadnji minuti, to ne uspe ravno vsakomur. Z Draganovim prihodom se je spremenilo veliko, dela se kakovostno in proti Srbiji gotovo nikomur ne bo lahko,« je dejal Dalić.

Beseda je nanesla tudi na trenerja Olimpije Roberta Prosinečkega, ki si je nekoč pri Crveni zvezdi delil slačilnico s Stojkovićem.

»Ko zdaj gledamo nazaj ... Kakšna kakovost, kakšno znanje! Uf ... To je bil nogomet – poteza, preigravanje, finta. Robi je nekako vedno bolj igral za dušo, oba pa sta bila res vrhunska igralca in težko bi rekel, da je bil eden boljši od drugega,« je dejal Dalić.

Prosinečki je blestel v dresu Crvene zvezde tudi leta 1991 na tekmi jugoslovanskega prvenstva proti Olimpiji v Ljubljani (0:6), sezona se je končala z naslovom evropskih prvakov in seveda tudi razpadom skupne države: