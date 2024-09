Nemci stresli jezo na Madžare, zanesljivo zmagali tudi Angleži

V elitni skupini lige narodov v nogometu sta danes zanesljivi zmagi zabeležili Nemčija in Nizozemska. Nemci so po neuspešnem domačem evropskem prvenstvu stresli jezo na Madžari in jih odpravili s 5:0, pet golov pa so dosegli tudi »tulipani«, ki so s 5:2 premagali igralce Bosne in Hercegovine.

Nemci, ki so se na evropskem prvenstvu poslovili že v osmini finala, so po prvem polčasu vodili le z 1:0, v drugem pa so bili precej bolj učinkoviti. Med strelce se je vpisalo pet igralcev, in sicer Niclas Füllkrug, Jamal Musiala, Florian Wirtz, Aleksandar Pavlović in Kai Havertz. Slednji je zadnji nemški gol prispeval iz enajstmetrovke.

Več težav so imeli Nizozemci. Do 88. minute so vodili le s 3:2, za zmago še trepetali, potrdila pa sta jo nato Wout Weghorst in Xavi Simons. Pred tem so za Nizozemce gole dosegli Joshua Zirkzee, Tijani Reijnders in Cody Gakpo. Za goste sta bila natančna Ermedin Demirović za 1:1 in Edin Džeko za 2:3.

Jack Grealish (z žogo) je prispeval svoj delež k zmagi Anglije. FOTO: Paul Faith/AFP

Anglija je v prejšnji izvedbi lige izpadla v drugo kakovostno skupino, že takoj pa je pokazala, da se namerava hitro vrniti v prvo. Na gostovanju je z 2:0 ugnala Irsko. Že do 26. minute sta jim zanesljivo vodstvo priborila gola Declana Ricea in Jacka Grealisha, ki se je, potem ko ga zdaj že nekdanji selektor Gareth Southgate ni uvrstil v ekipo za evropsko prvenstvo, vrnil v reprezentanco. Na njeni klopi je uspešno debitiral Lee Carsley, sicer samo začasni strateg. Na drugi tekmi iste podskupine je bila Grčija s 3:0 boljša od Finske.

Da sta zrasli v spoštovanja vredni reprezentanci, sta dokazali Gruzija in Albanija, prav tako kot Anglija in tudi Slovenija članici druge kakovostne skupine. Gruzinci so doma s 4:1 premagali Čehe, ki so častni gol dosegli šele v 80. minuti, Albanci pa so v Pragi z 2:1 ugnali gostiteljico Ukrajino.

V tretji kakovostni skupini je Armenija s 4:1 premagala Latvijo, Ferski otoki in Severna Makedonija sta se razšli brez zmagovalca. V četrti skupini je Moldavija ugnala Malto z 2:0.