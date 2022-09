Hrvati strli Dance, Francozi Avstrijce, vse boljši pa so Kazahstanci

Odprli so peto kolo nogometne lige narodov, ki bo trajalo do sobote, ko se bodo v Stožicah predstavili tudi izbranci selektorja Matjaža Keka. V ligi A so pomembne zmage vpisale Hrvaška, Francija, Nizozemska in Belgija. Hrvaška je v Zagrebu ugnala Dansko z 2:1 in je na pragu osvojitve prvega mesta v skupini, ki vodi na zaključni turnir najboljše četverice. Za domače sta v polno zadela Borna Sosa (50.) in Lovro Majer (79.), za Dansko pa je bil natančen Christian Eriksen (77.).

V Parizu so prvo zmago v tekmovanju zabeležili svetovni prvak in branilci naslova v ligi narodov Francozi. Z zadetkoma Kyliana Mbappeja v 55. minuti in Olivierja Girouda (64.) so premagali Avstrijo. Pred zadnjim krogom ima Hrvaška 10 točk, Danska 9, Francija 5, Avstrija pa 4. V nedeljo bo Hrvaška gostovala na Dunaju, Francija pa na Danskem.

Kazahstan 7 točk pred Slovaško

V skupini 4 lige A je Belgija doma ugnala Wales z 2:1, Nizozemska pa je bila v gosteh boljša od Poljske, kar pomeni, da se bosta Belgija in Nizozemska v zadnjem krogu v medsebojnem obračunu pomerili za prvo mesto. Nizozemska ima 13 točk, Belgija 10, tekma bo v nedeljo ob 20.45 v Amsterdamu.

Kylian Mbappe je izpolnil svojo strelsko kvoto. FOTO: Anne-christine Poujoulat/AFP

V ligi C si je napredovanje v višji rang tekmovanja zagotovil Kazahstan, ki je doma premagal Belorusijo z 2:1. Pred Slovaško, ki je veljala za glavnega favorita v skupini, ima neulovljivih sedem točk prednosti. V ligi C bi si lahko danes napredovanje zagotovila tudi Latvija, ki je v tekmi proti Moldaviji potrebovala točko, vendar je slednja sredi Rige slavila z 2:1. Pred zadnjim krogom ima Latvija 12 točk, Moldavija dve manj, njena tekmeca v zadnjem krogu pa sta Andora in Lihtenštajn.

Veselje Kazahstancev po zgodovinskem napredovanju v ligo B. FOTO: Pavel Mikheyev/Reuters

Slovenija bo tekmo 5. kroga igrala v soboto ob 18. uri v Stožicah proti Norveški. V tretji izvedbi lige narodov prvič nastopa v ligi B, na dosedanjih štirih tekmah pa je vpisala dve točki. Za tretjeuvrščeno ekipo v skupini, Švedsko, s katero se bo pomerila v torek v gosteh, zaostaja dve točki.