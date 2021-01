Hudobni pobalin Ibrahimović ujezil maminega sinka Lukakuja

Zavrnil je Chelsea in Everton

Romelu Lukaku se je na koncu veselil zmage na igrišču. FOTO: Daniele Mascolo/Reuters

insta bila strelca, prvi je v 31. minuti zadel za Milanovo vodstvo, drugi v 71. minuti za Interjevo izenačenje z bele točke. Toda v ospredju vročega in razburljivega četrtfinalnega mestnega derbija za italijanski pokal, ki se je zavlekel globoko v sodniški dodatek (10 minut), v katerem je odpisaniv 107. minuti s prostega strela z 20 metrov zadel za Interjevo napredovanje v polfinale, je bil jezični dvoboj obeh zvezdniških napadalcev, ki sta bila na robu fizičnega obračuna.Ibrahimović je bil tisti, ki je pobalinsko začel petelinjenje. Opogumljen zaradi gola in vodstva je Lukakuju dvignil pokrov.»Pokliči mamo in naj gre na svoje vudu rituale, mala rit.« Lukaku mu ni ostal dolžan. »Bi rad govoril o moji mami? Zakaj?« Nadaljeval je še bolj ostro: »J... se, ti in tvoja mama ...«Ob odhodu v slačilnico ob odmoru sta se trdo dotaknili tudi glavi 39-letnega Zlatana in 27-letnega Romula, ločevali so ju igralci. Glavni sodnikje obema pokazal rumeni karton in prav ta je na koncu odločil dvoboj. Ibrahimović je v 58. minuti zaradi prekrška nadprejel drugi rumeni karton in izključitev.Ibrahimovićeva omemba vuduja je še najbolj ujezila Lukakuja. Zakaj, različic je več. Po eni je imel leta 2017 ponudbo Chelseaja, ki je tako rekoč ni bilo mogoče zavrniti. Prav tako je svojo ponudil tudi Everton, za katerega je takrat igral. Obe je zavrnil, ker naj bi tako svetoval vudu zdravnik, ki ga je v njeni domovini Kongu obiskala mati, sicer v Lukakujevem življenju najpomembnejša ženska.Vse naj bi se dogajalo na treningu. Prišel je njegov zastopnik, saj je manjkal le še Lukakujev podpis pogodbe za prestop k Chelseaju. A je sledil materin klic, ki je sinu odsvetovala podpis, ker je tako svetoval vudu zdravnik. Tedanji večinski lastnik Evertonaje med drugim povedal, da raje ne razkrije, kakšno ponudbo je dal, ker bi se preveč čudili.Tisto poletje je Lukaku vendarle zamenjal klub, a je prestopil k Manchester Unitedu ob odškodnini 85 milijonov evrov. Pri vragih ga je čakal tudi Ibrahimović, s katerim sta bila v povsem prisrčnih odnosih.V filmsko razburljivem derbiju je nato kratko potegnil še glavni sodnik, ki ga je zaradi poškodbe zamenjal četrti. Interju se je posrečil zasuk in se bo v polfinalu pomeril z zmagovalcem današnjega dvoboja Juventus – Spezia.»To so derbiji. Všeč mi je bila Lukakujeva osredotočenost na tekmo. Takšnega rad vidim, njegova jeza je samo rasla. Ibra ima hudobnost zmagovalca. Bil sem nogometaš in vem, kako vroče glave so in da se spori lahko hitro zanetijo,« je pomirljivo komentiral incident Interjev trener, njegov kolegapa tudi ni hotel pripisati posebnega pomena petelinjenju.»Prvi rumeni karton je bil odločilen. Brez njega ne bi bilo drugega. Ibra se je kot velik šampion opravičil,« je dejal prvi mož vodilnega moštva v serie A.Polfinalni dvoboj bo izpustil tudi Lukaku zaradi rumenih kartonov.