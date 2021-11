Ibra o LeBronu: Če bi se jaz ukvarjal s politiko, bi že bil predsednik

LeBron James, zvezdnik Los Angeles Lakers in lige NBA, se je skupaj s številnimi košarkarskimi kolegi na drugi strani luže v obdobju pandemije močneje vključil v politiko, kar pa Ibrahimoviću ne diši.

»Šport ljudi združuje, politika jih ločuje,« je še vedno prepričan Ibrahimović, ki si je z Jamesom prek medijev izmenjal že kar nekaj ostrih puščic. »Ko govorimo o rasizmu, je to nekaj drugega, sem proti temu. A s politiko se ne ukvarjam. Če bi se, bi že bil predsednik,« je v svojem slogu dodal Ibrahimović.

Švedski napadalec, zdaj član AC Milana, se je spominjal tudi obdobja, ki ga je preživel pri Manchester Unitedu. Opazil je, da je klub z Old Trafforda (pre)obremenjen s preteklostjo, kar je sam sicer poskušal spremeniti.

»Izkušnja v Angliji je bila izvrstna. Manchester United je izjemen klub in osvojili smo par lovorik. A preveč govorijo o preteklosti. Ko sem šel tja, sem rekel: 'Tu sem, da se osredotočim na sedanjost in spišem lastno zgodbo.' A ko imaš tega preveč, si potem kot v začaranem krogu. Moraš razmišljati o sedanjosti, sicer pa pojdi v bolnišnico in si sčisti glavo,« je nadaljeval Ibrahimović.

Trčenje z Azpilicueto neumnost, ki bi jo 100-odstotno ponovil

Dotaknil se je tudi odmevnih dogodkov iz kvalifikacij za SP 2022, ko je s Švedsko izgubil odločilno tekmo za končno prvo mesto s Španijo v Sevilli (0:1). Nasilno se je lotil branilca Chelseaja Cesarja Azpilicuete in zgolj po čudežu ušel rdečemu kartonu. A pravi, da mu ni žal.

»Ni me strah, da vam to povem. Naredil sem neumno reč. A to bi ponovil. Stoodstotno,« je o namernem trčenju v hrbet Azpilicuete, nekako v slogu srbskega košarkarja Nikole Jokića, povedal Ibrahimović, ki bo moral izpustiti morda že ključno prvo tekmo dodatnih kvalifikacij. »Če mi je kaj rekel po tekmi? Kaj pa bi lahko rekel? Meni ne bo rekel nič, govoril bo z mojim soigralcem, ki pa ne bo naredil nič, ker je preveč prijazen. Ne gre za to, da bom manjkal v dodatnih kvalifikacijah, gre za to, da je tip razumel, da ne sme napadati nekoga, ki leži. Ne napadaš psa, ki ne govori. Napadi tistega, ki lahko kaj naredi. Prelahko se je spravljati na moje soigralce, ki imajo 20 let in so zelo prijetni fantje. Upam, da zdaj razume,« je še delal Ibrahimović.