Ibrahimović je stavil na stavnico in se znašel v težavah

Najboljši švedski nogometaš Zlatan Ibrahimović se je znašel v neugodnem položaju, ker ima družba, v kateri je eden od vlagateljev, deset odstotkov delnic v eni izmed stavnic, evropska in mednarodna nogometna zveza pa prepovedujeta igralcem finančno korist od stavnic, so objavili italijanski mediji, ki se sklicujejo na švedski dnevnik Aftonbladet.



Kot je poročal Aftonbladet, ima družba Unknown AB s sedežem v Stockholmu in v kateri je 39-letni napadalec italijanskega prvoligaša Milana eden od delničarjev, deset odstotkov delnic v stavnici Bethard.com.



Ibrahimovića bi sicer poslovno dobra naložba lahko stala kariere, saj bi bil lahko kaznovan s triletno prepovedjo igranja nogometa.



Stavnica Bethard.com je imela leta 2019 kar 30 milijonov evrov dobička.



»O tem se nismo pogovarjali z Ibrahimovićem in ne razmišljam o možnih sankcijah. Kar zadeva pravila Fife, bi morala biti jasnejša, saj obstajajo dvomi o njihovem pojasnjevanju,« je za Sportbladet dejal generalni sekretar švedske nogometne zveze Håkan Sjöstrand.



