Ibrakadabra ni imel čarobne paličice za euro

Švedski nogometni zvezdnik Zlatan Ibrahimović bo zaradi poškodbe levega kolena izpustil prihajajoče evropsko prvenstvo, je sporočila Švedska nogometna zveza. Devetintridesetletnik bo namreč zaradi poškodbe levega kolena počival najmanj šest tednov, je pred tem v izjavi za javnost zapisal njegov klub AC Milan. Devetintridesetletni napadalec se je poškodoval na tekmi proti Juventusu 9. maja, sprva pa so Milančani sporočili, da bo izpustil najmanj dve tekmi. Dodatni pregledi so pokazali, da je poškodba vendarle hujše narave.



Rdeče-črni so zapisali, da je Šveda pregledal Volker Musahl, ki je opravil že operacijo strgane križne vezi, zaradi katere je Ibrahimović počival med aprilom in novembrom 2017. Takrat je bil član Manchester Uniteda. Zdravnik iz pittsburškega zdravstvenega centra UPMC je Švedu tokrat predpisal šesttedenski počitek, operacija pa ne bo potrebna.



Napadalec je selektorja švedske reprezentance Janneja Anderssona že poklical in mu sam sporočil, da na EP ne bo mogel pomagati izbrani vrsti, v katero se je vrnil šele pred kratkim. »Govoril sem z Zlatanom, ki mi je dejal, da mu bo poškodba preprečila nastop na evropskem prvenstvu. Seveda je zaradi tega on še najbolj žalosten. Razočarani pa smo tudi mi,« je v izjavi zveze dejal Andersson. Euro bo na sporedu med 11. junijem in 11. julijem. Švedska izbrana vrsta bo prvo tekmo na prvenstvu odigrala 14. junija proti Španiji v Sevilli, zadnjo v skupini E pa 23. junija proti Poljski v Sankt Peterburgu.

