Icardi in Vanda, njena bolezen ju je še bolj povezala

Argentinski napadalec pri turškemu Galatasarayu Mauro Icardi in njegova srčna izbranka, rojakinja Nara Wanda že vrsto let zapolnjujeta rumene rubrike v medijih. Tudi v zanju najtežjemu skupnemu obdobju, potem ko se nekdanja zvezdnica resničnostnih šovov zdravi za levkemijo, sta pokazala, da ju povezuje ljubezen. Nogometaš je svojo partnerico, s katero sta sicer poročena že od leta 2014, znova zaprosil. Prihodnje leto bosta obnovila zaobljube.

»Po desetih letih skupnega življenja me je zasnubil. Ničesar še nismo določili, a bilo je lepo prejeti njegov predlog,« je povedala Wanda. Kljub v preteklosti govoricam o Icardijevi nezvestobi, je najboljši strelec turškega velikana največja soprogina opora v boju proti hudi bolezni.

»Najlepša stvar, ki sem jo videla od Maura v teh desetih letih, je bila, ko so mi odkrili bolezen. Spomnim se, da sem neke noči spala in se zbudila okoli štirih zjutraj. Videla sem Maura s telefonom, kako po vsem svetu išče, kje bi me pozdravili,« ni skrivala čustev 36-letna mati petih otrok. Tri ima z nekdanjim partnerjem in prav tako odličnim nogometašem ter, dokler mu je ni speljal, Maurovim prijateljem Maxijem Lopezom, dva z Maurom.