Icardi pogasil požar: Hvala, ljubezen moja

Po tem, ko je njegova žena Wanda Nara v jezi zapustila Pariz in se z otroki podala proti Milanu, se je zdelo, da je njune zveze konec, toda Mauro Icardi je na družbenih omrežjih namignil, da vse le ni tako črno.

»Hvala, ljubezen moja, da še naprej zaupaš v to lepo družino, hvala, da si motor najinih življenj. Kako boli, ko raniš tiste, ki jih imaš rad. Pozdraviš se šele takrat, ko ti oprostijo,« je bil poetičen napadalec Paris Saint-Germaina, ki ga ni bilo v ekipi za torkovo tekmo lige prvakov proti Leipzigu (PSG je z goloma rojaka Lionela Messija slavil s 3:2).

Argentinski par je že leta med najbolj kontroverznimi v svetu športa, saj sta zvezo začela, ko je bila Nara še poročena z Icardijevim dobrim prijateljem Maxijem Lopezom, nekdanjim nogometašem River Plata in Barcelone, s katerim imata tri otroke. Družini, ki skupaj živi v Parizu, sta se v zadnjih letih pridružili še dve deklici.

Družbena omrežja so »pregorela«, ko je minuli konec tedna na instagramu Nara spregovorila o uničeni družini in prevari, a s točnimi imeni ni postregla. Objavila je, kako potuje z letalom, in dodala, da so ji bolj všeč moški »brez prstanov«. Ker je na družbenih omrežjih prenehala slediti svojemu možu in argentinski igralki Chini Suarez, so si potezo številni razlagali kot dokaz Icardijeve prevare.