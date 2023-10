Christian Eriksen: V slačilnici je bilo tiho; Erik Ten Hag: Ostajamo enotni

Ne najde in ne najde poti iz krize Manchester United. Potem ko je najslabše štartal sezono v premier league (4 porazi na 7 tekmah), je tudi v ligi prvakov še brez točke. Na Old Traffordu je klonil proti Olimpijinemu krvniku Galatasarayu, čeprav je dvakrat vodil z goloma Rasmusa Højlunda.

Bilo je 2:3, za Turke so zadeli Wilfried Zaha, Kerem Aktürkoglu in mož odločitve Mauro Icardi, ki je pred tem zapravil 11-metrovko. Pri Unitedu je bil izključen Casemiro.

»Veliko razočaranje, v slačilnici je bilo zelo tiho,« je povedal Christian Eriksen. Vse manj priljubljeni trener Erik ten Hag ohranja pozitivno držo in verjame, da bodo rdeči vragi napredovali, čeprav so prvič doslej izgubili uvodni dve tekmi.

Christian Eriksen je povedal, da je bilo v slačilnici tiho. FOTO: Carl Recine/Reuters

»Lanska sezona je bila boljša, kot smo pričakovali. Ko smo začeli projekt, smo vedeli, da bodo tudi slabi časi. Ti so zdaj prišli, ampak skupaj se bomo izvlekli. Borimo se skupaj, stojimo skupaj, eden za drugega, jaz, direktorji, ekipa. To nas bo na koncu rešilo,« je odločen bivši trener Ajaxa in stopil v bran vratarju Andreju Onanaju, ki je imel še en večer za pozabo.

United bo v soboto gostil Brentford, v LP, naslednja tekma v ligi prvakov bo 24. t. m. doma s Københavnom.