Igor Tudor upa na velik Juventusov premik

Juventus, imamo problem! Tako so v temeljiti analizi porazne belo-črne sezone najuspešnejšega italijanskega nogometnega kluba zapisali v Tuttosportu, dnevniku iz Torina. Ta športni časnik seveda največ pozornosti namenja someščanom iz slavnega nogometnega kluba, ki pa v tej sezoni še zdaleč ne igra na pričakovani ravni: denimo na dosedanjih 16 prvenstvenih tekmah v svoji areni je zmagal le na šestih, sedemkrat je remiziral in doživel tri poraze.



Kako naprej? Očitno so Andrei Pirlu dnevi na trenerski klopi šteti, nekateri namigi pa razkrivajo, da je med kandidati za naslednika tudi Hrvat Igor Tudor, nekoč obrambni steber Juventusove enajsterice, učenec splitske nogometne šole, kot trener pa še brez odmevnejših dosežkov. Tudi pri domačem Hajduku jih ni beležil. Toda prvi mož torinskega kluba Andrea Agnelli ga je povabil k strokovnem štabu, pri katerem pomaga prav Pirlu, po zadnjih zapisih dobro obveščenih poročevalcev o utripu 36-kratnih italijanskih prvakov pa so odnosi med Pirlom in Tudorjem močno skrhani.



Kako se bo vozel razpletel, belo-črni kibici še ugibajo, v naši južni soseščini pa so Sportske novosti zapisale, da se morda prav rojaku v Torinu ponuja priložnost, ki jo v Italiji dočakajo le redki izbranci ...

