Igralci Interja se bodo odrekli premijam za naslov

Nogometaši milanskega Interja, njihov kapetan je nekdanji slovenski reprezentančni vratar Samir Handanović, so se odločili, da se bodo odrekli premijam za naslov prvaka, da v času koronske krize na ta način pomagajo klubu. Trenutno ima Inter 79 točk in s tem pet krogov pred koncem prvenstva kar 11 točk prednosti pred Atalanto in 13 pred Juventusom, Napolijem in mestnim tekmecem AC Milanom. Zato bi se moral zgoditi pravi mali nogometni čudež, da ne bi osvojili scudetta, prvega po sezoni 2009/10, ko jih je vodil Jose Morinho.



Inter je lansko sezono sklenil s 100 milijoni evrov izgube, obenem pa ima klub kar nekaj težav z lastništvom, saj kitajski lastniki svoj delež v višini skoraj 69 odstotkov kluba prodajajo. Zanj zahtevajo 900 milijonov evrov. Kot možni kupec se je že pojavil britanski BC Partners, a se obe strani nista uspela uskladiti okoli cene.

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: