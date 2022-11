Iličić: Nimam občutka, da SP sploh je

Slovenski klubski nogomet je z vrnitvijo Josipa Iličića v Maribor dobil dodatno prepoznavnost. Izkušeni Jojo je na novinarski konferenci pred torkovo tekmo Prve lige Telemach z Bravom dodatno okaral že tako precej kritizirano svetovno prvenstvo v Katarju. Dejstvo je, da je SP v Katarju v novembrsko-decembrskem terminu, kar pomeni, da se domače ligaško tekmovanje križa s tekmami mundiala. »Katastrofalno. Ne morem si predstavljati, da se to dogaja. Nimam občutka, da prvenstvo sploh poteka,« je dejal Iličić. »Bil sem navajen, da sem bil med svetovnimi prvenstvi - na žalost tam v zadnjih letih ni bilo naše reprezentance - na počitnicah, da sem si tekme lahko ogledal ob hladni kopeli,« je nadaljeval.

Poudaril je, da se je nogomet razvil, se še razvija. »Je pa veliko več tekem, kar je zelo zahtevno za igralce. Ne morejo se ustrezno pripraviti na SP, nimajo pravega časa za to. Posledično prihaja do poškodb in podobnih težav. Veliko igralcev ne more tega zdržati. SP tako izgubi en čar, tudi kakovost. Če pogledamo le Francijo, koliko igralcev je odpadlo. Ni isto, kakor je bilo. Nogomet ni isti. Rad bi, da bi se vse vrnilo v normalo,« je povedal Iličić. Ta se je dotaknil tudi reprezentance in njenih možnosti za preboj na evropsko prvenstvo 2024. Kvalifikacije se bodo začele 23. marca, Nogometna zveza Slovenije pa do vključno 28. novembra po polovični ceni ponuja paketne vstopnice za domače tekme s San Marinom 26. marca, Dansko 19. junija, Severno Irsko 7. septembra, Finsko 14. oktobra in Kazahstanom 20. novembra.

Letos se je vrnil v Ljudski vrt. FOTO: instagram

»Bil sem optimist, tudi ko ni bilo rezultatov. Ne predajam se vnaprej. Vsaka zmaga prinese nekaj dobrega, tudi če gre za prijateljsko tekmo ali trening. Vedno sem verjel v fante, zdaj pa je treba to prenesti na prave tekme. V nogometu je vse možno. To je pokazala tudi Savdska Arabija z zmago proti Argentini na SP,« je dejal tehnično dovršen nogometaš. Svoj optimizem in odločnost želi prenesti tudi v štajerski klub. Maribor mora razmišljati zmagovalno, je najboljši klub v Sloveniji, meni Iličić in dodaja, da je po težavah s poškodbo zdaj na voljo trenerju ter da daje na vseh treningih sto odstotkov za čim boljši zaključek jesenskega dela. Klube čakajo še trije krogi.

Želijo se približati Dinamu

Maribor je trenutno peti, precej nižje od svojih pričakovanj, za vodilno Olimpijo zaostaja velikih 19 točk. Zanj pozitivno je to, da je nazadnje nanizal dve visoki zaporedni zmagi. Toda to je treba nadaljevati, iti vsako tekmo na polno, opozarja Iličić, ki je, kot sam pravi, presrečen, da se je vrnil v Maribor - in to pomagat in se učit. »Tu imam pogodbo kot igralec, moram pomagati fantom na igrišču, če je možno, jim pokazati neke stvari, za katere mogoče niso niti vedeli, da so jih sposobni. Prišel sem zmagovat, pripravit igralce na tujino. Tujina pomeni veliko odrekanja, vedno moraš biti stoodstoten,« je poudaril nekdanji zvezdnik Atalante, sicer pa v karieri tudi član Bonifike, Interblocka, Palerma in Fiorentine.

Njegova vrnitev, ko je na tekmi proti Muri v začetku novembra v 89. minuti z bele pike prispeval zadnji zadetek k zmagi s 5:1, je požela precej pozornosti tudi na Apeninskem polotoku. »Z mojo vrnitvijo v Maribor je klub dobil neko opaznost tudi v Italiji. To je zelo velika priložnost za fante, da se pokažejo, dokažejo in si zaslužijo tujino. Tega se morajo zavedati. To se je meni zgodilo pred 12 leti. To sem želel vrniti Mariboru, ker mi je dal možnost pokazati se svetu,« je dejal 34-letnik.

Za konec je še povedal, da je bil Maribor ob njegovi prvi selitvi na Štajersko zanj tujina glede organizacije v klubu, stadiona, navijačev ter da je njegov cilj ta, da slovenski nogomet zmore veliko več, kot je pokazal v zadnjih letih. Poskusili se bodo približati klubom, kot je Dinamo Zagreb, pravi Iličić, in dokazati, da se da.