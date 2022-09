Iličić po slovesu od Atalante: Vedno boste v mojem srcu

Nikjer se Josip Iličić v profesionalni karieri ni zadržal tako dolgo, kot ravno v Bergamu, kjer je bil nekaj sezon gonilna sila ekipe Atalante, s katero je s tremi zaporednimi uvrstitvami v skupinski del lige prvakov spisal klubsko zgodovino. Ta niz se je v minuli sezoni končal, v sredo pa tudi sodelovanje Iličića s črno-modrimi, za katere je zaradi osebnih razlogov v minulih sezonah zbral manj kot 50 nastopov.

»Ni lahko najti pravih besed, s katerimi bi se poslovil od vas, gre pa za skupek čustev in spominov zadnjih petih let. Pet let užitkov, sreče in čarobnosti, a tudi bolečih trenutkov, ki niso bili vedno najlažji. Hvala, da ste me podpirali in bili vedno z mano. Hvala tistim, ki so mi bili blizu, vsem navijačem, vsem zaposlenim v klubu, trenerju in soigralcem. Hvala za naklonjenost, ki ste mi jo vedno izkazovali. Skupaj smo spisali zgodovino, ki ne bo nikoli pozabljena. Vedno boste v mojem srcu, FORZA ATALANTA,« je zapisal Iličić.

V komentarjih so se »profesorju«, kot so ga klicali zdaj že bivši soigralci, zahvalili denimo Marten de Roon, Rafael Toloi, Remo Freuler, Berat Djimsiti, Merih Demiral in Davide Zappacosta.