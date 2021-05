Iličić prispeval podajo k visoki zmagi

Nogometaši Parme, ki bodo v prihodnji sezoni igrali v drugi ligi, so v 35. krogu prve italijanske lige gostili Atalanto in izgubili z 2:5.



Parma, pri kateri je slovenski reprezentant Jasmin Kurtić znova začel v prvi postavi, se je hitro znašla v zaostanku. Atalanta je namreč povedla v 12. minuti, ko je po podaji Kurtićevega reprezentančnega kolega Josipa Iličića zadel Ruslan Malinovskij. Iličić je ob polčasu prepustil mesto Matteu Pessini, prav ta pa je v 52. minuti podvojil prednost zasedbe iz Bergama. Luis Muriel je v 77. minuti le še potrdil zmago gostov. Isti igralec je zadel še v 86. minuti, peti gol za goste pa je prispeval Aleksej Mirančuk v tretji minuti sodniškega dodatka. Pred tem sta se v 78. in 88. minuti pri domačih med strelce vpisala Juan Francisco Brunetta in Simon Sohm.



Derbi kola je ob 20.45 med Juventusom in Milanom.

