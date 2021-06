Iličić, Šporar in Zahović prerešetali goste v pičli uri igre

Belec nespretno zakrivil kazenski strel in ga spretno ubranil

Vid Belec je nespretno zakrivil kazenski strel za Gibraltar, ki ga je nato spretno ubranil. FOTO: Borut Živulović/Reuters



Matjaž Kek opravil dvakrat po tri menjave

Andraž Šporar se je v Kopru vrnil v dobro strelsko formo, pomagal mu je tudi Josip Iličić. FOTO: Borut Živulović/Reuters



Desna stran Slovenije delovala veliko boljše

Gostom ni pomagalo, da so se lotevali Iličića s po dvema čuvajema. FOTO: Borut Živulović/Reuters

Slovenija : Gibraltar 6:0 (4:0)

Strelci: 1:0 – Šporar (11, Zahović), 2:0 – Iličić (17, Mlakar), 3:0 – Šporar (34, Zahović), 4:0 – Mlakar (38, Iličić), 5:0 – (57, Zahović), 6:0 – Gorenc Stanković (61, Štulac).

Slovenija: Belec; Stojanović (od 46. Rogelj), Mevlja, Gorenc Stanković, Šoštarič Karič; Kouter (od 46. Lovrić), Štulac (od 62. Bijol); Iličić, Zahović (od 62. Zajc), Mlakar (od 62. Črnigoj); Šporar (od 46. šeško).

Gibraltar: Coleing; Annesley, R. Chipolina, Torrilla, K. Chipolina (od 38. Pons); Wiseman, Bosio, Mouelhi (od 68. Santos); De Barr (od 69. Morgan), Brito (od 37. Valarino), Ronan (od 68. Badr).

Statistika, posest žoge: 67:33; streli: 21:3; na vrata 13:2; koti: 6:0; prekrški: 11:17; podaje: 676:210: natančnost: 89:63; prvi polčas, posest žoge: 65:35; streli: 13:3; na vrata 7:2; koti: 3:0; prekrški: 5:10; podaje: 275:95: natančnost: 88:61.

Izidi drugih prijateljskih tekem:

Severna Makedonija : Kazahstan 4:0 (1:0), Finska : Estonija 0:1 (0:0), Kosovo : Malta 2:1 (1:1), Latvija : Litva 3:1 (1:0), Španija : Portugalska 0:0, Madžarska : Ciper 1:0 (1:0), Ferski otoki : Islandija 0:1 (0:0), Italija : Češka 4:0 (2:0).

Slovenska nogometna reprezentanca je v tekmi zpreizkušala zadnje podrobnosti pred nadaljevanjem kvalifikacij za svetovno prvenstvo v Katarju in visoko premagala skromnega sredozemskega tekmeca. Gostje so v Kopru padli z izidom 6:0, selekcijapa je opravila svoje že v prvi uri igre, v kateri je zabila šest golov.Prijateljska tekma z Gibraltarjem je selektorju Keku omogočala nekakšno pripravo za septembrsko tekmo z Malto, kjer se Slovencem prav tako obeta zaprto postavljen tekmec, četudi močnejši od Gibraltarja. Ob tem bo poletje zagotovo bolj prijetno. Septembra namreč čakajo Slovence tri tekme – 1. septembra morda že ključni slovanski derbi s, tri dni pozneje na istem štadionu v Stožicah še tekma zin tri dni zatem obisk Splita, kjer jih bo čakala favoriziranaPogled na vrstni red skupine H je zgovoren (Hrvaška in Rusija po 6, Slovaška 5, Ciper 4, Slovenija 3, Malta 1), zato slovenski nogometaši nimajo več manevrskega prostora za spodrsljaje. Gibraltar je bil zadnja akcija Kekovih fantov v juniju, potem ko so pred dnevi remizirali v Skopju (1:1).Kakorkoli, razplet prvega polčasa dvoboja v Kopru – v prijateljskih tekmah je najbolj merodajnih prav prvih 45 minut igre – je bil pričakovan, Gibraltar v resnici ni resno ogrozil Slovenije, četudi si je priigral celo kazenski strel pri zaostanku z 0:1.je namreč v eni od akcij ujel žogo, nato pa nespretno udaril tekmeca v obraz, četudi bi lahko »izsilil« celo prekršek gosta v napadu. Gibraltar je dobil nagrado, Belec pa se je odkupil, potem ko je ubranil enajstmetrovkoVse ostalo na Bonifiki je pripadlo gostiteljem, ki jih je Kek postavil na igrišče zelo napadalno in vsaj proti tako skromnemu tekmecu zadel v polno. Trije izrazito ofenzivni igralciin, pred njimi pa, to je delovalo dobro.Slovenci so nadzorovali potek tekme in vseskozi poskušali »iskati gol«, kar jim je tudi dobro uspevalo. Dobro je delovala naveza med Šporarjem in Zahovićem, tako sta padla prvi in tretji gol: Zahović je obakrat podal nekdanjemu soigralcu iz selekcije U-21 (prvič globinsko na meji ofsajda, drugič z desne), Šporar je obakrat lepo matiral vratarjaTudi gol Iličića za 2:0je bil mojstrski, pri čemer je žoga rahlo oplazila gostujočega branilca, zletela pod prečko in videli smo lep gol. »Jojo« je vmes na »počitniški« način zapravil tudi najstrožjo kazen po igranju gostov z roko – prav po strelu Iličića –, saj je streljal po tleh, ne močno in naravnost v vratarja. Kranjčan je bil kljub vsemu med najbolj razigranimi, Mlakarja je denimo z globinsko podajo odlično poslal v ogenj zain izid prvega polčasa 4:0. Prednost gostiteljev bi bila lahko tudi višja, saj so nanizali še nekaj priložnosti za gol.Tudi v nadaljevanju tekme je bil promet na zelenici koprske Bonifike usmerjen povečini v stran gibraltarskih vrat. Kek je opravil tri menjave in ob polčasu poslal v igroin, ob tem pa ohranil podoben sistem igre kot prej. Tudi to je bilo učinkovito, med strelce pa se je še enkrat vpisal Iličić, ki mu je spet podal Zahović. Mariborčan bi si zaslužil vsaj en gol, saj je tri omogočil soigralcem, toda Kek ga je nato povlekel iz igre.Na igrišče je poslal še tri sveže obraze: to so biliinrahlo se je spremenil tudi koncept slovenske igre, Slovenci pa so ob tem prestavili v nižjo prestavo. Še naprej so bili bolj ustvarjalni na desni strani –je bil na drugi strani bolj ali manj neviden –, na kateri je bil prej ob Iličiću, nato Rogelj.