Iličićev soigralec v navalu besa zapustil klub

Prestop branilca Robina Gosensa iz Atalante v Inter je v zaključku januarskega prestopnega roka močno presenetil. Sky Sport Italia je poročal, da se je odnos med Gosensom in vodstvom kluba močno poslabšal po hudi poškodbi 27-letnega Nemca, ki mu je zdravniška služba nato prehitro prižgala zeleno luč za povratek na zelenice. Gosens, ki je že pred izrazil dvom nad ugotovitvami zdravnikov, se je nato hitro spet poškodoval, celotna situacija pa ga je ujezila do te mere, da si je začel iskati novega delodajalca.

Povezovali so ga tudi z Newcastle Unitedom, na koncu pa je pristal pri Interju, ki ga bo moral ob koncu sezone odkupiti za 35 milijonov evrov. S tem se je nadaljeval neprijeten uvod v novo leto za klub iz Bergama, ki zaradi osebnih težav spet za nedoločen čas ne more računati na Josipa Iličića.

Gosens bo poleti tudi uradno postal najdražji Nemec v zgodovini serie A, je poročal specializir ani portal za nogometne prestope Transfermarkt. Pri Atalanti se je razvil v enega najboljših branilcev v ligi in si prislužil tudi v poklic v nemško izbrano vrsto, za boginjo iz Bergama je odigral 157 tekem, na katerih je zbral 29 golov in 21 asistenc v petih sezonah in pol.

Nogometaš po rodu iz Emmericha v Severnem Porenju kot profesionalec še nikoli ni igral v domovini, Atalanta ga je brez pompa leta 2017 pripeljala iz nizozemskega Heraclesa. V ekipi trenerja Giana Piera Gasperinija je postal eden ključnih členov