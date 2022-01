Infantino: Mundial na dve leti bi Afričane odvrnil od prečkanja morja

Predsednik Fife Gianni Infantino si je privoščil hud spodrsljaj v boju za uveljavitev sprememb v nogometu. Na zasedanju parlamentarne skupščine Sveta Evrope, delovnega telesa, posvečenega podpori človekovih pravic, je namreč dejal, da države zunaj Evrope potrebujejo večji dostop do nacionalnih nogometnih tekmovanj, pri tem pa neposrečeno uporabil afriške migrante.

Infantino je razpravljal o svoji strategiji, znani kot Prihodnost nogometa, ki se osredotoča na podvojitev frekvence organizacije paradnega tekmovanja Fife, to je svetovnega prvenstva v nogometu. Mundial že od krstne izvedbe v Urugvaju leta 1930 organizirajo vsaka štiri leta, Infantino pa vztraja, da bi frekvenco povečali na dve leti s svetovnim prvenstvom leta 2028.

Afričanom moramo dati upanje, da jim ne bo treba prečkati Sredozemlja

»Če razmišljamo o preostalem svetu in veliki večini Evrope, potem moramo razmišljati o tem, kaj prinaša nogomet. Nogomet je namreč priložnost, upanje in so reprezentance. Preostalemu svetu ne moremo le reči, naj nam da svoj denar, toda hkrati naj nas gleda le na televiziji. Vključiti moramo tudi te države. Poiskati moramo načine, kako vključiti ves svet, da bi denimo Afričanom dali upanje, da jim ne bo treba prečkati Sredozemlja, da bi morda našli boljše življenje, še bolj verjetno pa smrt v morju,« je med drugim povedal Gianni Infantino.

Projekt Fife Prihodnost nogometa, ki ga vodi nekdanji trener Arsenala Arsene Wenger, so vodilni možje evropskega nogometa zavrnili, nasprotujejo mu Uefa, ki jo vodi Aleksander Čeferin, združenje klubov (Eca), združenja nacionalnih lig in nacionalne nogometne zveze, tudi NZS. Uefo so podprle v tem boju tudi evropske politične inštitucije.

Infantinove izjave so povzročile ogorčenje navzočih, še močneje pa na družbenih omrežjih. Ronan Evain, izvršni direktor Football Supporters Europe, je denimo tvitnil: »Kako nizko se lahko spusti Infantino? Instrumentalizirati smrt v Sredozemlju, da bi prodal svoj megalomanski načrt, ninam besed.«