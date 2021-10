Infantino v spremembah vidi upanje in navdušenje

Sredi turneje po Južni Ameriki je predsednik Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Gianni Infantino spet predstavil svoj pogled na zdaj že zloglasno zamisel o prirejanju svetovnih prvenstev na vsaki dve leti.

»To so predlogi in zdaj se interno posvetujemo. Nekateri so za, nekateri pa proti,« je na dogodku v Buenos Airesu povedal Infantino. Kljub ostremu nasprotovanju Evropske in Južnoameriške nogometne zveze ter tudi Zveze evropskih klubov in Mednarodnega sindikata nogometašev Infantino vztraja, da je to dobra ideja: »Zdi se mi zelo jasno – več tekmovanja visoke ravni, več upanja in navdušenja po svetu, tudi v smislu želje po prirejanju prvenstva. Ko so odločili, da bo turnir na sporedu na štiri leta, je bilo ekip 40, zdaj jih je 211.«

Odpoved tekme Brazilija – Argentina nesprejemljiva

Dodal je, da želijo enega naslednjih mundialov prirediti v petih državah. V Argentini je še kako aktualno tudi njegovo stališče glede prekinjene in kasneje tudi odpovedane kvalifikacijske tekme za nastop na SP 2022 v Katarju med Brazilijo in Argentino, ki so jo septembra v Sao Paulu zaradi domnevnih kršitev protikoronskih ukrepov ustavili odposlanci državne zdravstvene agencije.

»Vedno je dobro, da se tekme odločajo na igrišču in ne izven igrišč. To ni vedno mogoče, zato imamo pravila in bomo videli, kako se bo odločila disciplinska komisija Fife. Takšne stvari se ne morejo dogajati, nesprejemljivo je, da se tekma prekine na takšen način. To škoduje nogometu,« je še povedal Infantino in opozoril, da kot predsednik Fife na odločitve disciplinske komisije, ki je neodvisno telo, nima vpliva.