Inter ostaja v italijanskem vrhu, Iličićevi so se znesli nad tekmecem

Igrala tudi Kurtić in Zajc

Lautaro Martinez se je veselil treh golov, s katerimi je Inter zanesljivo potopil Crotone z izidom 6:2. FOTO: Jennifer Lorenzini/Reuters

Aktivnih je bilo več slovenskih legionarjev v italijanskem nogometnem prvenstvu. Najmočneje je izstopala Atalanta, v majici katere je vnovič opozoril nase tudi. V Bergamu je z izidom 5:1 padel Sassuolo, ki velja za eno pod prijetnih presenečenj te sezone v serie A.Atalanta je povedla že v 11. minuti, ko je zadel. Ta je pozneje zadel tudi okvir vrat, dejaven pa je bil tudi Iličić, ki je sprožil več strelov in v eni uri, kolikor je bil na igrišču, pokazal nekaj prefinjenih potez. Ena teh je bila tudi podaja v 45. minuti do Mattea Pessine, ki je zadel iz prve s približno 11 metrov za 2:0. V 49. minuti je Zapata dosegel svoj drugi gol na tekmi in praktično potrdil zmago svoje ekipe, to pa je v 57. minuti še potrdil, ki je zadel z roba kazenskega prostora za 4:0. Atalanta je v 68. minuti prekzabila še peti gol.Parmaje doma igrala proti Torinu in izgubila z 0:3. Gosti so povedli v osmi minuti z golom Wilfrieda Singa, v 88. in 95. minuti pa sta zadela šein. Genoaje doma osvojila točko proti Laziu. Rimljani so povedli v 15. minuti po enajstmetrovkiV 46. minuti je Zajc vstopil v igro, Genoa pa je izenačila v 58. minuti prekŽe prej je so nogometaši Interja s slovenskim vratarjemgostili Crotone in ga premagali s 6:2. Interju torej še naprej kaže odlično v boju za prvi naslov italijanskega prvaka po letu 2010, ko ga je vodil trener