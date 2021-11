Inter zavrnil, ker bi moral emigrirati, Real zaradi vojaškega roka

Nekdaj odlični nogometaš, danes pa častni predsednik Crvene zvezde Dragan Džajić je v intervjuju za francosko revijo Le Corner spregovoril o času, ko je sam igral nogomet. Starejši privrženci nogometa se ga spomnijo kot enega najboljših nogometašev, kar so jih proizvedli v nekdanji skupni državi SFRJ, kot odličnega napadalca oziroma vingerja, kot bi rekli v današnjem žargonu, ki ga je krasila odlična tehnika, med drugim prefinjeni prosti streli z levo nogo.

Džajića so vprašali, kateri je bil največji klub v Jugoslaviji. Logično, da je izbral Crveno zvezdo, v majici katere je preživel kariero med letoma 1963 in 1978, vmes je dve sezoni igral za Bastio v Franciji, v obdobju 1964-1978 je zbral tudi 85 tekem za Jugoslavijo in zabil 23 golov.

»Crvena zvezda je bila simbol Jugoslavije in to se ni spremenilo«

»Crvena zvezda je bila simbol Jugoslavije in to se ni spremenilo niti danes. Vsa čast tekmecem, tudi našemu rivalu Partizanu, vse spoštujem, toda Zvezda je največja in še danes je največji klub v Srbiji,« je zatrdil Džajić. V nadaljevanju pogovora je razkril, zakaj ni prej zapustil domovine in se podal v tujino.

»Ko sem imel 22 let, smo bili drugi na euru in milanski Inter me je želel na vsak način kupiti. Pogovarjal sem se tudi z Giacintom Facchettijem, toda lahko sem mu le pojasnil, da bi lahko v Milano le emigiriral, tega pa nisem želel zaradi očeta. Če sem povsem iskren, o tem nisem niti razmišljal, saj sem bil zadovoljen v Jugoslaviji, štadioni so bili polni, bil sem zelo priljubljen in sem dobro živel,« je pojasnil Džajić, ki ga je pozneje želel tudi Real Madrid.

»Z eno nogo sem bil že v Madridu, toda moja usoda je bila drugačna, moral sem odslužiti vojaški rok. Pozneje so me poklicali tudi iz madridskega Atletica, toda ostal sem v Beogradu,« je še dodal Džajić.